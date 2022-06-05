今年國中教育會考補考今天中午結束，整體應試秩序良好，兩日考試共啟用3間備用試場。教育部表示，國中會考補考成績於6月15日上午8時起開放網路查詢，紙本成績單6月17日寄發，不過有2位考生因為確診無法參加補考，將以專案協助後續入學。

今年國中教育會考補考4日、5日舉行，共計4301名考生報考，分布於24間考場學校。今天是考試第二天，自然科282人缺考、到考率93.44％；英語（閱讀）269人缺考，到考率93.75 ％；英語（聽力）282人缺考，到考率93.44％。

今年國中教育會考補考各科試題及參考答案，下午2時後公布於全國試務會網站及國中教育會考網站。參加補考考生的各科答案卡（卷），將立即送往國家教育研究院三峽總院區的閱卷讀卡掃描闈場，進行讀卡、掃描、閱卷等工作，並預計於6月15日上午8時起開放網路成績查詢。

教育部表示，參加今年國中教育會考補考之考生，後續參加高中免試入學等管道，將採外加名額方式辦理，不會影響到其他考生權益；另已確診仍無法參加補行考試之考生共計2人，將以專案協助後續入學。

教育部表示，考量高級中等學校及五專各入學管道之多數招生作業，須配合會考（含補考）之成績公布時程，經「111學年度全國高級中等學校及專科學校五年制適性入學委員會」開會決議，修訂「111學學年度國中教育會考及全國高級中等學校與專科學校五年制適性入學重要日程表」，各入學管道的招生時程將有所調整。

教育部指出，各高級中等學校直升入學之報名作業時程由原訂「6月2日至10日」，順延為「6月7日至15日」；與會考成績公告時程無涉的實用技能學程放榜、身心障礙學生適性輔導安置結果公告、運動績優生甄試學科及術科考試等，維持原訂作業時程；前述以外之其他招生作業時程，均配合順延1周。