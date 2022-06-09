邁入第6年的「家政群、藝術群暨設計群跨領域技能競賽」，為新北市首創，邀請新北市高中職學生報名參加以跨領域、多層次技藝競賽模式，辦理仿真模擬時尚產業之「鬥豔時尚伸展台」，讓不同科別的選手們在鏡頭前展現平日技藝訓練成果，並提供總計超過新臺幣10萬元以上的豐富獎項，透過賽事鼓勵大家前進時尚。

新北鬥豔時尚伸展台，模特兒走秀競賽。(照片/新北教育局提供歷年資料照)

教育局表示，鬥豔時尚伸展台是新北家政群、藝術群暨設計群學生展現專業能力的舞台，每年都有超過500名的學生參加競賽。「2022年鬥艷時尚伸展台」競賽以「Me?taverse」為主題，競賽項目共有服裝設計競賽、造型設計競賽(含A.時尚造型設計組及B.國際創意造型設計組)、模特兒走秀競賽、視覺設計競賽及手作創意商品競賽等5項競賽項目。

新北鬥豔時尚伸展台讓學生玩時尚，圖為服裝設計競賽組。(照片/新北教育局提供)

本年度賽事首次結合新北市「府中雙城產業發展計畫」，並增加國際創意造型設計組，結合國際趨勢及越南、泰國、緬甸等各國服裝特色，希望學生及第一次參與國際創意造型設計組的新住民朋友們，從「我是誰X元宇宙」中自我概念結合新潮話題的設計出發，發揮創意，藉由布料花色設計、服裝製作、手作創意商品搭配整體造型到模特兒走秀完整呈現時尚產業，打造獨特的時裝伸展台，秀出最棒的自己。

新北鬥豔時尚伸展台讓學生玩時尚，圖為手作創意商品設計組。(照片/新北教育局提供)

教育局表示，鬥豔時尚伸展台競賽報名期間自5月30日至6月24日，模特兒初賽於9月8日至板橋大遠百遴選30%選手進入決賽，9月30日由模特兒在府中廣場穿戴走秀，把握展現自信及未來想像的舞台。屆時同步還有藝術表演活動暨頒獎典禮，人氣投票獎等活動，歡迎共襄盛舉，為自己喜歡的選手應援，投下寶貴的一票。有關各競賽項目之報名詳細資訊請參考樟樹國際實創高級中學校網站公告(http://www.ctjhs.ntpc.edu.tw/nss/p/index)。

新北鬥豔時尚伸展台造型設計組，學生玩時尚秀自己。(照片/新北教育局提供歷年資料照)

教育局長張明文強調，新北市重視適性學習，培養跨域創新的能力，讓學生擁有一技之長發展出更多的可能性。辦理「鬥艷時尚伸展台」讓孩子透過優雅台步、美麗彩妝、手工服裝包包、視覺設計布花，多元展現美感創意能力，讓新北市的孩子成為專業設計人才自信走向國際。