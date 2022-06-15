上月初美國名媛「翹臀金」金卡戴珊(Kim Kardashian)，穿上傳奇女星瑪莉蓮夢露曾穿過的古董禮服，前往參加有「時尚奧斯卡」之稱的Met Gala，成功成為宴會上的視線焦點，在此之前她可是為了擠進禮服，特意減肥7公斤之多，但禮服被送還博物館後，不僅出現明顯撐壞痕跡，裝飾水晶竟也不幸脫落多顆。

IG社群「The Marilyn Monroe Collection」PO出前後對比，放大禮服出現損傷處，包括屁股周圍的水晶脫落，有的甚至只有剩下線頭；更有網友直指衣服套入她身體後，看似有些鬆垮，衣服拉鍊周圍也有被拉扯過的痕跡，諸多網友看完衣服之慘況，都認為狀似穿不下卻硬要穿，才會讓衣服變成這一番情景。

這套禮服是由美國「雷普利信不信由你博物館」出借，曾說明「裙子不曾單獨跟金卡戴珊待在一起，在她身邊一直都有館方在側，只要判斷裙子可能撕裂，或對任何事情感到不適，就有權終止出借，我們真的很想保存禮服的完整度和保存度」截至目前，金卡戴珊和館方未有過回應，爭議已在網路延燒多日。

事實上，這套禮服是在1962年時，被還在世的瑪莉蓮夢露穿上過，當年穿上它替美國前總統甘迺迪高唱生日歌，也因此別具意義，且衣服年齡已有60年之久，拍賣價更曾超過1.4億元，是件相當珍貴的古董物品。網友心疼說出：「從出借開始就不對了」、「瑪麗蓮夢露穿過的裙子不該是這樣」、「如果穿不進這套裙子幹嘛要硬塞」。