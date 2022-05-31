香港33歲女星麥皓兒在2007年香港小姐選美中，入圍前八強，雖然沒有擠進前三名，但亮眼外型也讓她成為TVB簽約藝人，正式踏入演藝圈，隨即獲得不少演出機會，至今已累積大量影視作品；麥皓兒最近自曝工作遇到性騷擾，男收音師不僅扯開她裙子，還拿著收音麥在她身上游移，氣得她怒揭對方姓名，直言「絕不啞忍」。

麥皓兒29日在IG更新近況，透露在拍攝新劇第一天，居然遇到一名不專業又很不尊重女性演員的男收音師，但沒有詳述發生什麼狀況；不過，30日再度發文痛批該名男收音師，甚至氣得直接公開姓名，並把他誇張行徑全部揭露。

麥皓兒在拍戲時遭第一次共事的男收音師性騷擾。(圖/ 摘自麥皓兒IG)

該男收音師是麥皓兒第一次合作，在工作過程中，男收音師在沒有知會的情形下，粗暴地從她背後扯開她的裙子，直接將收音麥插在她腰的下方；當麥皓兒還覺得位置有點奇怪時，男收音師的手還隔著收音麥在她身上左右來回移動，令她十分驚訝不安，更不舒服。

麥皓兒在受驚後，馬上反應過來，從男收音師手中把收音麥拿過來，表示自己安裝就可以了，沒想到對方表現地很不滿，態度非常不友善；在事發後，麥皓兒對於該名收音師行徑真的無法容忍，坦言無論他是有心還是無意，都不能接受這些行為。