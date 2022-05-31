立法院30日三讀通過《公務員服務法》修正，公務員可有條件兼職。教育部長潘文忠今天表示，將參考公務員的規定，讓教師在公益、非營利及個人才藝等領域兼職，但他們不能去補習班。

立法院30日三讀通過《公務員服務法》修正公務員兼職規定，明定公務員在不妨礙本職情形下，於法定工作時間以外，從事非經常性、持續性之工作，利用個人才藝表現獲取適當報酬，並得就其財產之處分、智慧財產權及肖像權之授權行使，獲取合理對價；公立學校兼任行政職務教師，則授權由主管機關依其業務性質另訂經營商業禁止及兼職等規定。

公務員可有條件兼職，那教師呢？潘文忠表示，在《公立各級學校教師兼職辦法》中，為了讓學術或知識成果可以進行社會應用，放寬教師兼職規定；同時在2003年時，對於代課教師，只要服務機關同意，他們也可以去兼職。

不過潘文忠提到，對於公立學校兼行政職的教師，過去都是比照《公務員服務法》的硬性規定，他們不能兼職。現在《公務員服務法》修訂讓公務員有條件兼職，教育部也會放寬讓兼行政職的教師可以兼職。

潘文忠表示，預計參考公務員的規定，在公益、非營利及個人才藝等領域，讓教師可以兼職，相關辦法會在半年內出爐。不過教師和公務員的工作性質畢竟有所不同，因此教師兼職辦法還會有一些特別的規定。

潘文忠提到，老師的工作和學生受教權有直接的關係，如果老師到補習班兼職，將影響到學校學生上課的公平性，因此在教師兼職辦法中，將明確規定老師不能到補習班兼職。