立法院院會今三讀通過《公務員服務法修正案》，明定公務員每日辦公時數8小時、每週40小時等原則性規範，延長辦公時數則有每月60小時上限，輪班間隔至少應有連續11小時休息時間，但如為搶救重大災害等例外特殊狀況，則授權相關機關分別訂定。

公服法修法重點在於，因應釋字第785號解釋意旨，修正公務員服勤義務相關規定；三讀條文指出，公務員應依法定時間辦公，不得遲到早退，每日辦公時數為8小時，每周為40小時，每周應有2日休息日。上述辦公時數及休息時數，包括總統府、國安會、各級學校主管機關、行政院等單位，在不影響為民服務原則上，可以予以調整。

三讀條文規定，公務員延長辦公時數加班，每日不得超過12小時，每月不得超過60小時，但為搶救重大災害、處理緊急或重大突發事件、辦理重大專案業務等，其延長辦公時數的上限，由總統府、國安會及五院分別定之。此外，輪班公務員更換班次時，至少應有連續11小時的休息時間；但因業務需要、特殊情形，不在此限。

新法也放寬公務員兼職規定，三讀條文規範，公務員除法令規定外，不得兼任領證職業及其他反覆從事同種行為的業務。但於法定工作時間以外，從事社會公益性質的活動或其他非經常性、持續性的工作，且未影響本質工作者，不在此限。

另外，公務員得於法定工作時間以外，依個人才藝表現，獲取適當報酬，並得就其財產的處分、智慧財產權及肖像權的授權行使，獲取合理對價。