全聯於2021年初推出自營「全聯小時達」外送服務平台，陸續與Uber Eats、foodpanda平台合作，1年半時間，從首波雙北50家門市擴展至全台超過500家；全聯總經理蔡篤昌表示，疫情發展至今，已讓消費者習慣依賴線上購物與外送到府方便性，預計今年底外送服務拓點可達750家，包含50家24小時專門店，業績有望較去年成長3倍創下新高。

蔡篤昌指出，全聯外送服務門市以每家服務門市半徑3～5公里計算，涵蓋全台將近100％外送區域，最快40分鐘內送達；「全聯小時達」一站集結生鮮蔬果、冷凍食品、零食飲料、家用雜貨等，多達3,000項商品通通一鍵到府，加上線上線下消費零差異且均一價，而在短短一年半站穩「全台最大生鮮電商」第一步，下半年，將持續以「鮮度」、「速度」、「廣度」3大經營策略力拚成長動能，並預計7月起推出「箱購」、「團購」，目前均在測試中。

蔡篤昌同時表示，「全聯小時達」在疫情催化下，進一步帶動外送業績高速彈跳，三平台上線合作至今，客單價成長4成、訂單量成長6成，回購率更超過7成；以近期新北確診人數飆高，訂單即增長200％、而北市桃園亦有150％增加，其他縣市都陸續增加100％外送訂單，且並不會因外送訂單大增而衝擊實體門市業績，反而助長門市單店生鮮業績成長三成，根據內部數據，每日本土確診破萬例後，三平台總業績更創下單日新高紀錄，日均訂單數已較疫情前成長近6成，顯示消費者在疫情期間強勁的生鮮雜貨外送需求。

而據Uber Eats指出，目前該平台上已有108位外送合作夥伴送出1,000筆以上「全聯小時達」與全聯生鮮雜貨訂單，其中創下最高記錄的夥伴達3,530筆外送訂單，平均每個月近200筆；foodpanda表示，全台最高紀錄為同一時段曾有超過4,000名外送夥伴，在各地遞送「全聯小時達」訂單，每筆訂單平均送達時間為20分鐘，全聯為感謝這群外送合作夥伴騎士們，特別選5/27取其「吾愛騎士」諧音定出「感恩騎士日」，當天贈送外送騎士感恩餐袋。