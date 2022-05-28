韓國政府解除私人聚會及商家營業時間等防疫規範，民眾在外聚會時間不再受限，但也意外引發深夜計程車爭奪戰，為緩減民眾深夜沒車返家或可能酒駕的困境，首爾市地鐵勞資達成協議，決定6月起延長營運時間至凌晨1時。

韓聯社報導，負責首爾地鐵營運的首爾交通公社工會今天發布新聞稿表示，27日與首爾市府討論後，雙方同意將平日列車營運時間從現行的凌晨零時延長至1時。

2、6、7、8號線地鐵將從6月1日起延長營運時間，但要注意的是，與韓國鐵路共同營運的1、3、4號線8月左右才會延長營運，5號線則須等國土交通部確認時程後實施。

工會表示，雖然這次勞資會議中未能就首爾地鐵的財政困境討論出解決方案，但考量近期深夜交通大亂、市民返家困難等不便之處，工會仍決定配合首爾市府方案，延長營運時間。

首爾市2年前因防疫考量，取消市內地鐵深夜延長營運時段，首爾交通公社也因此裁員81人。隨著近期社交距離規範解除，夜間聚餐、娛樂活動復甦，深夜交通需求大增，原本在路上隨處可見的計程車也變得「一車難求」。

根據韓媒MBN報導，韓國全國計程車司機人數在疫情期間減少25%，首爾市內則減少超過3成，在防疫規範解除後，在外狂歡到深夜的民眾經常面臨叫不到車的窘境，甚至必須在聚會剛開始就先預約好計程車，因叫不到車乾脆酒駕的案例也時有所聞。

首爾地鐵延長營運時間後，預期有助緩解深夜交通混亂狀況，首爾交通公社也將為此擴充深夜時段人力，預計開出約340個工作機會。（編輯：黃自強）1110528