香港嫩模始祖姜紫藍，擁有一張嫵媚臉孔和姣好身材，2003年起常應邀四處外拍，之後她也身兼節目主持，亦曾出版雜誌寫真集，2012年著作《彌留人生》獲得台灣出版上架；近來她在FB透露1名敬重師長邀她做眼鏡代言人，哪知就此破壞對師長的仰慕之情。

姜紫藍28日在FB透露，有1位她非常敬重的設計老師，自稱是眼鏡設計師，曾贊助過多位香港藝人，希望她幫忙擔任代言雜誌模特兒；幾經思量過後，她想到對方曾是老師，並未向對方收取合乎行情價碼，僅當對方贈送兩副眼鏡就已是酬勞。

廣告拍攝完畢後，姜紫藍因為有自掏腰包，購買了四套造型及妝髮，拍攝花費了近萬元費用，才向這名師長要求給她2000元港幣(約7000元新台幣)。不過最讓姜紫藍氣憤的是，這名老師當下答應她的要求，之後卻屢屢拖延給款進度，甚至要求姜紫藍在社群寫文案宣傳，讓她氣憤以動筆需另談費用而拒絕。

姜紫藍強調，她會收人情價幫忙拍攝，完全是因為對方是老師。再過來，這名曾經敬重的老師被拒絕後，竟變臉抹黑姜紫藍和姜爸貪圖兩副眼鏡，甚至要求她用2000、3000元回購已送出的眼鏡，還向她說可算折扣價。於是，姜紫藍便在FB狂轟對方一切都想用免費的，打的通通是所謂的人情牌。

姜紫藍憤怒地說，這名前師長經濟能力非常好，上下班以名車代步，甚至還買了棟新房子。她憤怒表示，萬萬沒想到對方會這麼對自己，強調這起事件一定會採取法律行動，欲亮出手裡的證據討回公道，隨後她也諷刺這名前師長的生財之道，並請大家務必學會睜大眼睛看人，避免類似情況發生。