高雄62歲顧姓男子因迷信私人宮廟可幫忙「消災解厄」，長年在前鎮區、鳳山區交界處的「無極慈聖宮」參拜，除了將上百萬的積蓄捐獻宮廟，甚至還欠20萬法事金、蓮花金，蔡姓女宮主為了討債找來2名友人持棍棒及鐵槌歐打顧男致死，高雄地檢署偵查後將蔡女等3人依殺人罪起訴。

檢方指出，今年1月6日上午8時30分許顧男被發現倒臥於鳳山區一處小公園的長椅上，雖然警方到場時顧男並未斷氣，但救護人員抵達現場時，顧男已經氣絕身亡，由於顧男左眼瘀青、身上多處瘀傷，且附近有一件沾有血漬的長袖外衣，警方研判死因不單純。

經調查後發現，顧男任職高鐵包商大夜班技術工人，由於深信宗教的神秘力量，已在無極慈聖宮參拜10年之久，並將大把積蓄花在宮廟的法事金、蓮花金，長年下來初估已經「貢獻」宮廟破百萬元，且顧男還積欠無極慈聖宮20萬餘元債務。

蔡女及其友人梁男、魏男1月5日約顧男到無極慈聖宮談判，未料，顧男不願簽本票還錢，因而遭到3人持棍棒及鐵槌對著顧男狂歐，顧男無法忍受凌虐，交出銀行提款卡和密碼，蔡女等人先到超商領了3000元後，再將顧男拖行到宮廟旁的空地，任由他自行離去，顧男全身多處重傷，最終因積血性休克死亡，高雄地檢署偵查後將蔡女等3人依殺人罪起訴。