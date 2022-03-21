苗栗縣頭份市興隆路一間宮廟20日下午舉行「入火安座」儀式，大陣仗遶境沿途掃街，並不斷狂撒冥紙和冥幣，附近住戶覺得晦氣，苗縣環保局21日指出，目前以廢棄物清理法對公廟開罰。

環保局今天表示，昨下午已接獲民眾陳情檢舉，根據遶境當時的畫面，已經觸犯《廢棄物清理法》第27條規範，將依法對宮廟負責人，以污染路面處罰1200到6000元。

有網友在臉書《我是頭份人》po文抱怨，指該宮廟活動吵鬧就算了，陣頭狂散冥紙，他昨天晚上8點多回家時，住戶家門口都是大面積的冥紙、冥幣。

也有其他網友留言說「檳榔垃圾，啤酒瓶，飲料瓶，都丟在我的私人用地，真是無言。」、「經過時有點被嚇到了，想說是不是那個送肉粽！整路上都是紙類！」、「灑成這樣！拍拍屁股就走了。」

有不少住戶痛罵，這樣實在太離譜，一大堆冥紙讓人覺得心裡發毛，簡直是在詛咒人，不知道還以為是哪家人在送肉粽儀式。

該宮廟吳姓執行長強調，這是宗教民俗活動，造成住戶困擾感到抱歉，昨深已率人清掃，會儘速恢復環境。

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