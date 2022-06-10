111年國中會考在5月21日和22日舉行，成績則在今天出爐！考生若想要複查成績或申請補發成績通知單，可以在周日（12日）起至下周一（13日）的上午9點到下午4點進行申請；另會考補考的成績則會在下周三（15日）開放網路查詢。

受到疫情影響，部分考生無法如期參加會考，只能在6月4日與5日參加補考，而補考成績預計在下周三（15日）開放考生在網路查詢成績查詢，並將在下周五（17日）寄發紙本成績單，集體報名的考生則是由國中協助轉發紙本的成績單，個別報名的考生則會由考區試務寄送相關成績單。