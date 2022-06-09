少子化衝擊，近來不斷出現私校退場的情況，而位於淡水的聖約翰科大在今(9)日晚間也傳出將在112學年度停招部分學制，教育部也證實此事，不過尚未收到來函，相關流程有待核定。

聖約翰科大因近年來招生情況不佳，校內財務已不堪負荷，今日傳出校方已在上個月舉行停招說明會，拍板3大學院各類學制都有科系將在112學年度停招。

教育部技職司表示，確有此事，聖約翰科技大學直到截至今年4月，可用資金僅剩新台幣5600多萬元，已令其捐資。

至於該校預計在112學年度起全面停招，教育部技職司則回應，目前尚未收到學校正式申請停辦、停招事宜。

至於聖約翰科技大學現況，教育部技職司也說明，111學年9月起，該校先停招3個學系，分別為四技日間部時尚經營管理系、創意設計系，以及四技進修部資訊工程系。續存的包括進修部、日間部以及二專、四技、碩士班、在職專班等還有26個科系所。

教育部技職司提到，在續存科系所中，招生名額最多者為四技日間部電機工程系，招生名額50人，四技進修部中電機工程系以及該校招牌機械與車輛工程系也有25個招生名額。