教育部於端午連假前，在公共政策平台上預告修訂《幼兒教育及照顧法施行細則》，讓3至4歲的班級可以混齡2歲幼兒，引發家長及幼托老師反對。全國教師工會總聯合會（全教總）9日到教育部抗議，指混齡是沒有考量到幼兒、童的心理、生理發展狀態，需求不同的年齡混班更會讓第一線教學現場混亂，呼籲教育部懸崖勒馬。（黃世麒攝）

端午連假前，教育部突襲式在公共政策平台上預告，要修訂《幼照法》施行細則，讓3到4歲班級可混齡2歲幼兒就讀，全國教師工會總聯合會(以下簡稱全教總)為此今(9)日到教育部前抗議。(李侑珊攝)

端午連假前，教育部突襲式在公共政策平台上預告，要修訂《幼照法》施行細則，讓3到4歲班級可混齡2歲幼兒就讀。全國教師工會總聯合會(以下簡稱全教總)今(9)日到教育部前抗議，並高喊「部長救救我，我不想被混齡」，呼籲教育部懸崖勒馬，應採正途設立2歲專班。

全教總理事長侯俊良表示，端午連假前看到教育部在公共政策平台預告此事，便將訊息分享給家長與幼托，短短不到2天的時間，平台上反對留言就累積接近1萬筆。

侯俊良指出，幼教政策必須奠基在教育專業與幼兒福祉上，且學籍界線不僅是教育政策與資源分配的重要依據。教育部之前曾提過要設立2歲專班，現在卻又改變計畫，有意開放讓3到4歲的班級混齡2歲幼兒，對於教育部總是輕易改變政策，對於未來將如何執行其他教育政策，讓人質疑與費解。

侯俊良強調，全教總堅決反對修法開放2歲混齡到3到4歲班級，呼籲教育部審慎思考，依循正途設立2歲專班，保障幼兒的受教權與學習權。

教育部回應，現行的2歲專班，自民國106年起迄今，6年內已增設765班，共增加1萬1800名學生，未來持續增設。

至於預告《幼照法》施行細則第2條修正原因，教育部強調，本次修法只調整讓生理年齡3歲與學齡3歲幼兒能在同一個班級；因此，不會產生各種年齡同時在一個班級的情形。

教育部也說明，幼兒教保課程及編班的安排，屬於各園的專業考量；因此，幼兒園在符合法令規定下，有的是採個別年齡設專班，有的則採混齡編班提供教保課程。如果幼兒園內學齡3歲以上幼兒，本來就是採混齡編班的方式，並非本次修法適用的對象。