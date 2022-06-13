新住民在台灣、就學工作，會用到他們在母國的求學學歷。教育部國教署近年簡化新住民國外國中小的學歷認證流程，110年計有59件申請案，通過59案，通過率100％。教育部國教署呼籲有學歷認證需求的新住民，可以提出申請，以讓自己在台灣的生活更無礙。

教育部國教署自2016年起簡化大陸地區以外新住民國外國中小的學歷認證流程，其學歷文件免經駐外館查驗，辦理流程為新住民持國外國中小學歷證明文件「畢（結）業證書或成績證明」及切結書，向所在地地方政府申請認證手續即可，無須回到原生國台灣駐外館處查驗，大幅減輕申請民眾時間與經費。

教育部國教署說明，為協助地方政府辦理新住民學歷認證作業，特別委託國立暨南國際大學東南亞學系建置東南亞國家的國中小學校資料，並協助查驗地方政府所受理的東南亞新住民學歷，有效加速地方政府辦理認證作業。110年計有59件申請案，通過59案，通過率100％。

教育部國教署表示，近年藉由多元的網路媒體與新住民相關團體及各地的新住民朋友交流，有效宣達學歷認證政策，關心新住民及其子女的教育，持續提供新住民朋友學歷認證服務，有學歷認證需求的新住民朋友向所在地地方政府洽詢認證手續。