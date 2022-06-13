台微體今(13)日宣布與國際製藥大廠Endo International plc簽訂關節炎長效止痛藥物TLC599商業化合約，預期將透過此合約可獲得里程金高達6.7億美元(約200億台幣)，創台灣生技產業歷來金額最龐大的合作案。

據與Endo旗下子公司Endo Ventures Limited簽訂合約條款，台微體將主要負責產品的開發，Endo則主要負責在美國地區取得產品的法規許可及商業化運作。一旦獲得主管機關核可，Endo將獨家於美國製造、行銷、銷售和分銷該產品。台微體可獲得3000萬美元的簽約金、1.4億美元的開發里程金、5億美元的銷售里程金以及雙位數比例的銷售權利金。

台微體總經理葉志鴻表示，Endo於骨科領域嫺熟的經驗及能力與台微體於新藥開發的專業及知識相得益彰，相信能攜手創造出更多使生活更美好的治療方式，以滿足這群龐大患者的醫療需求。

Endo執行副總裁暨全球商業營運總裁Patrick Barry表示，我們致力於提供衛生醫療單位和患者具差異化的非手術治療方案，而TLC599完全符合這個承諾，完美的搭配我們現有已上市或開發中的骨科產品組合，更發揮一加一大於二的商業效應。

Endo總裁及首席執行長Blaise Coleman表示，很榮幸再次跟台微體合作，並增添TLC599生力軍至我們的產品組合。我們看到 TLC599巨大的市場潛力，期待在2025年推出這款極具特色和市場區隔的品牌產品。