面對氣候緊急狀態，永續發展、減碳、碳中和等成為品牌經營關鍵字，亞泥(1102)與子公司亞東預拌，以及新保(9925)都獲得台灣淨零行動聯盟頒發「淨零標章」認證。

亞泥副總經理兼總廠長張志鵬說，對水泥業來說，只要碳排低，就能提高競爭力！身為地球的一份子，淨零是一條必須要走的路，亞泥正走在這條道路上，有節奏地朝淨零碳排目標邁進，善盡社會責任，追求永續發展。

亞東預拌總經理金崇仁則說，「淨零標章」為鼓勵台灣各界，透過節能措施、製程改善、能源替代、森林管理、碳捕捉與封存等方式以及利用碳權抵換達成淨零目標，公司將盡其所能，發揮自己的一份力量。

新保則是指出，已經厚植綠色管理於日常營運，並領軍旗下事業群及合作供應商零碳轉型，落實內部無紙化行政作業、視訊會議取代不必要出勤、導入PND保全服務派遣導航系統，提升派遣效率，掌握車輛動態，減少對環境的衝擊，落實低碳經濟。此外，每年參與響應關燈一小時、世界地球日等節能倡議活動，今年亦參與台灣環境資訊協會發起「百萬綠行動」期盼為地球永續盡心力。

台灣淨零行動聯盟是由台灣永續能源研究基金會與各大企業機構共同發起，透過推動企業組織自願申請「淨零標章」認證的倡議，經由「承諾」及「達成」兩階段方式，推廣淨零行動，號召組織總部及辦公室率先推動於2030年以前、組織生產與服務據點在2050年以前，達成淨零排放(Net Zero)目標。