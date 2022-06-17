台新30周年，宣示「認真、永續」，號召企業及全民「From Zero to Hero」，一起成為化解氣候危機的英雄，響應巴黎協定及國際氣候倡議，善盡地球公民責任，並呼應政府2050淨零碳排目標，主動承諾2030年達成辦公室據點淨零排放，於2050年全面淨零，經台灣淨零行動聯盟審議委員會通過，6月14日獲頒淨零綠級標章。

為推動企業邁向淨零排放願景，台灣淨零行動聯盟號召企業組織自主申請「淨零標章」認證，自發性承諾訂定短、中、長期及終極淨零排放目標，通過審核企業，將先獲頒綠級標章，後續進一步朝淨零行動階段邁進。台新金2021年便率先加入成為「台灣淨零排放協會」創始會員，並自主訂定2030年辦公室據點淨零排放、2050年全面淨零排放承諾，經確證通過，近日正式獲得淨零綠級標章。

台新金控總經理林維俊表示，台新身為金融機構，扮演引領企業永續經營發展的關鍵角色，近年來積極回應氣候變遷議題，參與多項國際永續倡議，今年更主動承諾及設定科學基礎減量目標（Science-based Target，SBT），期引導投融資對象共同力行減碳及轉型等。

台新並持續精進責任投融資，協助低碳運具、循環經濟和再生能源等產業發展，並承諾不承作新燃煤發電廠專案融資與採煤礦場融資，同時針對內部公務車輛，也承諾不購買、租賃純燃油公務車。

林維俊指出，台新響應政府2050淨零碳排目標，逐步落實「上市櫃公司永續發展路徑圖」，持續推動各項節能減碳作業與能源效率提升，降低企業營運對自然環境產生的影響，除每年進行ISO 50001能源管理系統及ISO 14064溫室氣體盤查驗證，並預計於2023年將ISO 14001環境管理驗證擴大至全金控，以確實追蹤溫室氣體排放狀況。

今年適逢台新30周年，台新提出「綠色生活」行動，以認真的精神推動永續，與眾多產業夥伴合作，號召員工與客戶從日常食衣住行轉變。以「行」來說，台新運用全台分行據點優勢，規劃設置Gogoro換電站，普及綠色交通基礎建設，同時於全台合適的分行據點評估申設YouBike停車樁，鼓勵更多民眾低碳出行。

台新並攜手客戶與社福團體，創新推動植樹減碳計畫，一方面與「DOMI綠然」一起舉辦「植樹減碳計畫」，為5月至8月間累積消費金額前1,000名的信用卡戶，於新北市淡水種下1,000棵樹。

另一方面領先同業啟動創造循環經濟的「公益植樹共好計畫」，與台東當地社會企業綠色冀泉合作，購買4,000棵樹苗，交由台新銀行公益慈善基金會協助，轉介台東12家社福團體進行培育，樹苗預計2023年於台東大學知本校區種植，以中和台新員工全年公務出行產生的排碳量。待樹苗育成後，社福團體可選擇以樹苗兌換育苗金，轉換為收入，或選擇換回幼苗重新培育，創造新一輪永續循環。