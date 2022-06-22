採全校預防性停課的中正國小已在今(22)日完成清消作業。（縣府提供）

金門今日新增132例新冠確診，累計4370例。縣府說明最新疫情狀況。（縣府提供）

金門今日新增132例新冠確診，累計4370例。最新疫情狀況之一。（縣府提供）

金門今日新增132例新冠確診，累計4370例。最新疫情狀況之二。（縣府提供）

金門今日新增132例新冠確診，累計4370例。縣府指出，目前採全校預防性停課共有金鼎國小與中正國小等2校，另4所學校分別有1至2班級停課，停課期間改採線上教學，受疫情影響的期末評量，也將另行安排補考時間。

金門今日新增132例新冠確診，累計4370例。 目前收治中65例，其中無症狀或輕症57例，中症6例，重症2例；確診者居家照護663例。另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者110人，目前居家隔離211人，解除居家隔離86人。

縣府指出，統計至今日中午止，採全校預防性停課的國小計有金鼎國小(20日至22日)與中正國小(23日至26日)等2校，另4所學校分別有1至2班級停課，停課期間採線上教學方式辦理。中正國小已在今(22)日完成清消作業，請鄉親們放心。

縣府說明，原定學期評量時間調整到下周一（6／27） 舉行，如無法到校考試，將採行線上評量或另外安排補考等相關方式處理，授權各校依情形調整或實施。