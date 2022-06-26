宜蘭縣冬山鄉富農路一段約長1.3公里，路的兩旁種植161棵的茄苳樹，樹齡估計有40年，平均樹高2、3層樓高，樹徑也有40至60公分，整排綠意盎然的樹蔭大道，形成愜意的風情。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣冬山鄉富農路一段約長1.3公里，路的兩旁種植161棵的茄苳樹，樹齡估計有40年，平均樹高2、3層樓高，樹徑也有40至60公分，整排綠意盎然的樹蔭大道，形成愜意的風情。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣冬山鄉富農路一段約長1.3公里，路的兩旁種植161棵的茄苳樹，樹齡估計有40年，平均樹高2、3層樓高，樹徑也有40至60公分，整排綠意盎然的樹蔭大道，形成愜意的風情。(在地居民陳長偉)（吳佩蓉攝）

宜蘭縣冬山鄉主要聯繫各個景點的觀光道路宜25鄉道，縣府為提供行的用路安全，跟中央爭取重點道路改善經費，預計拓寬該鄉道（富農路一段），但附近居民懇請縣府手下留「樹」，路的兩旁有超過40年樹齡的161棵茄苳樹，堅決反對政府用移植方式拓寬；交通處回應，一切還在設計規劃中，會把附近居民建議納入考量。

冬山鄉富農路一段約長1.3公里，路的兩旁種植161棵的茄苳樹，樹齡估計有40年，平均樹高2、3層樓高，樹徑也有40至60公分，整排綠意盎然的樹蔭大道，形成愜意的風情。但因路寬僅6至8公尺，縣府獲交通部補助，拓寬宜25線工程，總經費近1.9億元。

在地居民陳長偉指出，道路拓寬工程不能只考慮汽車通行，應把人行步道、綠帶及自行車道一起納入考量，保留這些老樹；陳表示贊成道路拓寬，但因設計讓人方便使用、保障用路人安全，以人跟樹木為主題設計，不應本末倒置。

陳長偉表示，縣府說要移植樹木，就必須斷根，而此路段的茄苳樹年代久遠、盤根錯節，移植可能會困難重重；而道路工程有經費，執行上就不困難，但老樹長成卻需要數十年時間，金錢買也買不到的；盼在地居民一起來護樹，堅決反對縣府以移植方式拓寬宜25鄉道。

縣府交通處回應，該計畫工程將原本8公尺路拓寬至15公尺，預計年底前完成路線設計圖，明年初辦理用地取得，徵收宜25鄉道路邊的農地，盼能如期明年下半年發包施工，2024年完工；屆時會將各界的建議納入討論、規劃。