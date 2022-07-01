臉書母公司Meta Platforms執行長祖克伯周四向員工表示，公司今年招聘工程師的計畫已至少縮減30%，並發出預警要員工為經濟嚴重衰退（downturn）好準備。

祖克伯在每周一次的員工Q&A活動中表示，如果我得打賭的話，我會說這可能是我們近來歷史上見過最嚴重的衰退之一。

祖克伯表示，Meta已將其2022年招聘新工程師的目標從最初設定的約10,000名調降至約6,000～7,000人。

該公司在上個月證實將大規模暫停人員招聘，但之前的報導都未披露過確切的數字。

他表示，除了將減少招聘外，某些職位將遇缺不補以減少人員，同時將強化績效管理，淘汰無法達成更高目標的員工。祖克伯表示：「事實上，這個公司裡可能有很多人不應該在這裡」。

根據路透社周四取得的一份內部備忘錄，因面臨宏觀經濟壓力，以及數據隱私政策打擊其廣告業務，該社群媒體與科技公司正在為下半年的「瘦身」做準備。

產品長Chris Cox在這份備忘錄中表示，公司必須「更無情地確定優先順序」，並「經營更精簡、更嚴苛、執行力更強的團隊」，我必須強調，我們正處於一個嚴竣的時期，阻力非常大。