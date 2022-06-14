拒絕萊豬進入校園，台中市議會去年修正通過「學校午餐自治條例」，明訂營養午餐的肉類及加工品來源必須是國產，但行政院9日函文台中市府、指該條文無效，市議會國民黨團痛批，教育部推動營養午餐「3章1Q」，也是規範使用可溯源食材，此作法根本雙標，呼籲中央別「把黑手伸進校園」。

台中市議會國民黨團書記長吳瓊華表示，為避免萊豬殘害下一代，議會要求市府參考教育部的規範，藉由修訂午餐自治條例的方式約束業者使用國產肉品，未料，中央竟粗暴的為萊豬進入校園開大門，愛用國產品不對嗎？此作法喪心病狂，不能因政治而犧牲學生。

國民黨團執行長黃健豪說，該自治條例是經議會三讀通過，也是各黨派都支持的提案，但行政院發函指條文無效，該條文與教育部採購午餐範本中的「不得使用肉品原料來源非國產之各式肉品加工品」明明一樣，卻被說無效，令人不解，難道是要學校不要使用國產？還是開放任何肉品都可以？

「不要再為反對而反對！」藍營市議員陳本添、李中、陳政顯及張瀞分、張廖乃綸、朱暖英、劉士州等人抨擊，疫情已讓全台很亂了，中央當初更信誓旦旦不會開放萊豬進校園，現在又說條文無效，到底要把國家搞到什麼程度才甘願？還是「綠色可以，藍色不可以」？呼籲政府不要為了政治或國際利益，犧牲民眾食安健康，民進黨團應要求中央正視學童食品安全。

市府法制局指出，台中市府依照教育部的指引修正自治條例，卻被宣告無效，市府對此感到錯愕，且行政院此舉讓家長及學生憂心，中央應說清楚對學校午餐的立場，是否也研擬提起行政救濟，捍衛學童用餐安全。

民進黨團回應表示，行政院針對台中市午餐自治條例的函告內容已相當清楚，是因食品安全衛生管制的標準必須全國一致，應統一由教育部律定，才會撤銷台中市的條文，絕無雙標的情況，也沒有校園食安打折的問題，呼籲國民黨團不要打著守護校園食安的美名，實則刻意操弄民意。