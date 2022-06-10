面對少子化衝擊，位於淡水的聖約翰科技大學在昨(9)日傳出將在112學年停招部分科系，且由於資金也不足，教育部也令該校捐資的消息；聖約翰科大的主任秘書黃寶瑛在今(10)日證實消息，指出表示校方目前將往小而美的方向轉型，並強調校方目前沒有全面停招的打算。

黃寶瑛表示，目前111學年已確定將停招四技日間部時尚經營管理系、創意設計系，以及四技進修部資訊工程系，另外校方也召開校務會議，決議112學年保留電機工程系、工業管理系、多媒體設計系、休閒運動與觀光管理系以及樂齡福祉與健康促進系等5個科系持續招生；而準備停招的系所，仍要向教育部提報核准。

黃寶瑛指出，由於經營學校的部分職屬董事會，目前也在因應處理中，不過校方的財政確實存在收支不平衡的情形；但黃寶瑛也強調，部分系所停招以及財政問題不會影響師生權益，不僅有招開說明會讓師生瞭解狀況，涉及停招科系的學生的開課以及轉學等都會盡力協助，教師的薪資也都發放正常，人事縮編也會輔導教師辦理優退。

至於外傳聖約翰科技大學恐會全面停招的消息，黃寶瑛也澄清該消息子虛烏有，她強調學校之後將朝小而美的方向經營，未來學校也會依據產業發展，整合校內師資設備、在地優勢及校友企業資源，聚焦發展特色。