聖約翰科技大學今天表示，受少子化海嘯影響，朝小而美規模發展，結合校友企業資源，聚焦發展特色。學校的5個系在112學年將持續招生，但部分學制停招。111學年已核准3系停招。

聖約翰科技大學主任秘書黃寶瑛今天接受中央社記者電訪表示，受少子化海嘯影響甚鉅，近年招生人數逐年下降，導致財務收支失衡，學校經營面臨嚴峻挑戰。

校方說，111年9月停招3個學系，分別為四技日間部時尚經營管理系、創意設計系，及四技進修部資訊工程系，這些早已經在去年6月底前，報請教育部核准，完全依照教育部規範辦理，也不影響在校師生的權益。

她說，學校目前沒有積欠薪資的問題，但為求永續經營，朝向小而美的規模發展，這是既定的政策，也都長年持續滾動檢討，並與師生充分溝通，並依照教育部的規範辦理招生與部分科系退場機制。

黃寶瑛說，依日前舉行的校務會議決議，在112學年的電機工程系、工業管理系、多媒體設計系、休閒運動與觀光管理系、樂齡福祉與健康促進系，5個系仍將會持續招生。

黃寶瑛說，但這些科系中，有進修部、二專、四技、研究所、在職專班等學制，因應產業界的變化及學生來源的減少，112學年度的5個系擬停招部分學制，將於統整決定後報教育部核准。

學校也發布聲明表示，學校資金問題，董事會正因應處理。未來學校將依據產業發展，整合校內師資設備、在地優勢及校友企業資源，聚焦發展特色。

依據校方官網校史，聖約翰科技大學前身為配合當時國家經濟發展之需要及政府教育政策之要求，民國56年奉教育部核准立案的新埔工業專科學校，82年改名為新埔工商專科學校，88年改制為新埔技術學院，92年更名聖約翰技術學院、94年核准改名為聖約翰科技大學。

教育部9日證實，已於3月底發函，要求聖約翰科技大學董事會7月31日前籌措新台幣6000萬元資金，屆期未能完成，將列為專案輔導學校。（編輯：李錫璋）1110610