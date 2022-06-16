鄭培華說，學校在收到六甲同學致贈的經費後，真的相當感動，也證明香田國小的學生，是懂得感恩回報，願意付出的好孩子。（校方提供／吳建輝彰化傳真）

鄭培華說，學校在收到六甲同學致贈的經費後，真的相當感動，也證明香田國小的學生，是懂得感恩回報，願意付出的好孩子。（校方提供／吳建輝彰化傳真）

原計畫將經費作為畢業旅費，無奈碰疫情攪局，因此畢業生們決定將這筆經費用來購買課桌椅，送給學弟妹。（校方提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣二林鎮香田國小今年共有11位6年級畢業生，學校致力於食農教育推廣，今年透過義賣販售學校自己種的香甜米與豆皮壽司，累積大約1萬多元的班費，原計畫將經費作為畢業旅費，無奈碰疫情攪局，因此畢業生們決定將這筆經費用來購買課桌椅，送給學弟妹。

二林香田國小推展食農教育已長達14年之久，校園內有自己的有機農田，小朋友必須學習如何插秧施肥收割，以及如何田間管理，讓學生不僅體驗當農夫的辛苦，也透過吃割稻米飯的過程，學習知福惜福、敬天敬地，一起愛惜這塊土地。

香田國小校長鄭培華表示，今年香甜接受彰化縣課桌椅補助計畫，但由於物價上漲，加上學生人數也增加，原本計畫中添購的課桌椅不足使用，因此六甲的畢業生得知後，主動表示希望將畢業旅行的基金拿出來添購課桌椅。

鄭培華說，學校在收到六甲同學致贈的經費後，真的相當感動，也證明香田國小的學生，是懂得感恩回報，願意付出的好孩子，感謝他們讓學弟妹有舒適安全的課桌椅使用，當然也會將所有六甲畢業生對學弟妹的關心，讓全校師生知道，讓這份象徵愛與無私奉獻的禮物，傳承下去。