恩恩父親認為新北消防局譯文漏了關鍵句「沒有辦法派車，要通知1922」，表示這不是背景音，可能影響送醫判斷，今天上午10時他再到消防局要求說明並確認。對此消防局強調，後續緊急派遣流程不影響，局方還是積極找到收治醫院，將恩恩送往醫院。
新北市消防局消防宣導科專員陳顥丰表示，先前就說過譯文內容乃根據通話中雙方的對話，逐字打成譯文，因此其他跟通話內容不相關的，就不會記錄在譯文中。
陳顥丰強調，這段期間都主動邀請恩恩爸到消防局聽取錄音檔，比對譯文，消防局絕無隱匿，若後續恩恩爸有意再聽取錄音檔，局方都會全力配合。
陳顥丰指出，「沒有辦法派車，要通知1922」這句話是救護技術員提醒受理案件的派遣員，要確認有無通報相關單位，對於局方後續救護派遣流程完全不影響，消防局還是積極找到收治醫院，協助送醫。
另外消防局被指控「全體動員模擬報案」，陳顥丰解釋，當天恩恩爸是第一次到消防局，指揮中心主任為了讓恩恩爸知道119的作業模式，才會請派遣中心同仁撥打電話到119，電話進線的內容僅為測試，並非「假報案」，而恩恩爸到消防局的時候，接待人員當下也有說明，這是119派遣的情況。
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