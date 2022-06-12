消防局函文回覆張志豪。（張志豪服務處提供）

衛生局函文回覆張志豪。（張志豪服務處提供）

中和男童恩恩事件持續延燒，新北市議員張志豪要求市府提供案件紀錄報告，衛生局回覆，衛生局與中和衛生所無錄音設備，故無法提供錄音檔。張志豪今（12）日表示，最重要關鍵角色在於衛生局，呼籲衛生局別躲在消防局背後，也要求侯友宜市長要還消防弟兄公道，別讓消防局背黑鍋。

張志豪表示，侯市長所謂資料都準備好了，不但欺騙追求真相的恩恩爸，更欺騙了社會大眾，市長有必要親自回應，明天他會將市府回覆的公文送交監察院，補充相關調查證據。

張志豪說，恩恩事件最重要的關鍵角色在於衛生局，不論是後送機制消防局不能跳過衛生局直接派車送醫，或是當日衛生局和衛生所失聯斷訊，衛生局都應該主動說明，而不是躲在消防局背後，由消防局承擔一切責任。

張志豪強調，衛生局應該開誠布公的還原事實，別讓恩恩父母承受市府的凌遲，更要再度呼籲侯市長，別企圖用司法途徑蓋牌，市府必須公開道歉並做出全面檢討！