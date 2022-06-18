新北市2歲男童恩恩事件持續延燒，資深媒體人周玉蔻昨（17）日在節目上公布一段新北市消防局與雙和醫院的橫向通話錄音檔，稱顯示消防局聯絡不上衛生所。對此新北市衛生局痛批抹黑，市長侯友宜則重申讓公正的司法單位來釐清、還原真相。

周玉蔻昨公布的錄音檔中，消防局人在打給雙和醫院的電話中表明「中和的衛生所和衛生局聯絡不上」，因此希望能直接協助送醫，對方則回應還是要先連絡感控，確定有床位才能聯絡家屬。

周對此質疑，消防局人員很認真，衛生局卻聯絡不上，透過視訊在節目上發聲的恩恩爸也直言，這通電話等同打臉新北衛生局長陳潤秋和副局長高淑真的說法，因為是根本找不到人也沒專線。

侯友宜今（18）日到新店陽光運動公園出席改建啟用活動，被問到相關問題時重申：「我們相關的資料跟錄音檔已經交給司法單位，讓公正的司法單位來釐清事實，來還原證明消防同仁的清白。」

新北市衛生局回應，因應防疫各單位橫向聯繫需求，新北市衛生局確實有設置防疫專線、防疫手機及疾管防疫人員直撥分機號碼等多線電話，提供立即聯繫管道。

衛生局強調，本土疫情升溫之時，新北市首當其衝，衛生局、衛生所人員須手動上傳確診個案資料，須和居隔者不斷通聯關懷，每天電話量暴增，每位同仁都在崗位上努力協助民眾，基層人員超時工作更成常態。

衛生局痛批，有心政論人士居然還製造空城計謠言，企圖抹黑，「防疫人員不是政治人物，請不要為了政治利益任意編造故事操作政治手段，抹煞基層人員的努力」。

新北市消防局則表示，本案已進入司法程序，經過司法的調查必能還原真相，要求有心政論人士不要再模糊焦點，讓消防同仁能專注堅守工作崗位。