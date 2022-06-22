新北市幼童「恩恩」染疫死亡案件，新北市議員參選人卓冠廷的高中同學、新北消防員自首，稱4月底提供給卓冠廷錄音檔。卓冠廷對此則稱，基於保護消息來源的立場，這部分並未提供給媒體。常在臉書評論時事的藥師林士峰質疑，卓冠廷在4月下旬已經拿到錄音檔了，直到6月才由民進黨人士陪著恩恩爸找真相，難道不是為了打贏防疫的選戰嗎？

藥師林士峰21日在臉書貼文表示，恩恩事件是個悲劇，很遺憾我們的政府應變不足，讓政策扼殺一個可能救得到卻未得救的小生命，但利用恩恩事件做政治操作的陣營，試圖打擊對立的陣營，實在很可惡。

林士峰表示，由於防疫規定滾動調整的次數實在太多，恩恩事件發生時，是禁止確診者自行送醫，而最近也有報導指出，當時消防局要等衛生局通知要送哪間醫院，才會派救護車。中央指引在當時確實是不足的，這件事件發生在哪個縣市，大概處理起來都差不多，事後中央也更改了些許指引，以避免憾事再重演。

但林士峰質疑，恩恩事件中，比較讓他感到疑惑的是，為什麼民進黨卓冠廷4月下旬就已經拿到錄音檔了，卻一直到6月才由民進黨人士陪著恩恩爸找真相，難道不是為了打贏防疫的選戰嗎？