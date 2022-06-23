民進黨今表示，針對恩恩事件，新北市長侯友宜不要再騙！請正面回應恩恩爸7大疑點與3訴求，立即啟動「侯市府行政調查」並公佈「內部檢討報告」。

新北恩恩延誤送醫案消失的81分鐘音檔被媒體曝光後，恩恩父親除感謝媒體及吹哨者外，提出7大疑點與3大訴求，盼侯市長、侯市府說明清楚。

民進黨發言人黃彩玲今表示，侯市長所謂的「負起全責」沒有任何細節，還連一句真誠向恩恩家屬的致歉都沒有，聽到「啟動內部行動調查」再一如往常推給司法，請問侯市長還要再騙恩恩爸另外一個月嗎？呼籲侯友宜正面回應並立即啟動「侯市府行政調查」並公佈「內部檢討報告」。

黃彩玲指出，被曝光的11個音檔，證明侯市長處理恩恩案有明顯疏失，恩恩父親詳列「7大疑點」，盼侯市長、侯市府能正面說明，並同時提出「3大訴求」。

他說，包括衛生局與消防局兩位局長下台、侯市長立刻負起完全責任，以及新北市政府應成立真相調查小組，並向市議會報吿，只有完整的調查並公佈內部檢討報告，把真相攤在陽光下檢視，才能真正改善侯市府的SOP，防止憾事再發生。

黃彩玲表示，無奈侯市長所謂的負起全責，不但沒提出任何具體作法，面對恩恩父親行政調查與公布檢討報告的訴求時，侯市長又改口交給公正的司法單位調查，冰冷回應受害者家屬的撕心裂肺，簡直無德、無能又無情！顯然侯市長的「扛責說」又再騙，難道真相太難堪，侯市長要再上演一次「全面扛責」變「全面卸責」？

黃彩玲強調，11個音檔已證實侯市長、侯市府的行政疏失，請有心人別企圖炒作成藍綠鬥爭，恩恩的家屬只想要真相，而真相也只有侯市長、侯市府給得起，請侯市長別再迴避。