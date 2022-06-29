立委高虹安（左二）等人29日會同市府人員至球場了解工程缺失。（陳育賢攝）

立委高虹安（左二）與鄭正鈐（左三）29日會同市府人員至球場了解工程缺失，點出場內排水溝等多項問題。（陳育賢攝）

新竹市立棒球場將在7月22日加入職棒賽事，不過日前味全龍隊總教練葉君璋在勘查球場後，點出「外野淺色」與「場內排水溝」等兩大問題，立委高虹安與鄭正鈐29日再會同市府人員至球場了解缺失，副市長沈慧虹表示，會用心改進、全力保護球員。

立法委員高虹安、鄭正鈐今天邀請前三商虎球員林琨瀚，並會同教育部體育署、新竹市政府人員至新竹市立棒球場，就現存設計及安全性等問題提出改善建議。

高虹安說，目前仍有5項改善問題，包括排水溝設計在球場內，嚴重影響球員安全；周邊交通；停車問題；室內球員走道偏狹窄；外野淺色設計，影響場內選手視野。

她表示，希望體育署等相關單位加強督促新竹市政府，就此次提出可能對球員造成安全風險的缺失，務必在開幕前改善，也請新竹市政府務必針對周圍交通與停車位不足的問題，作數據推估精算，對受影響的地方居民與球迷提出解決方案。

鄭正鈐另也提出包括市府針對球場內排水溝的問題，雖計畫於水溝蓋上鋪上軟墊以及人工草皮，但仍會存有風險；此外，觀眾席的護欄設置太低、球員休息區的護欄也同樣過低，要求市府改進。

市府表示，除了中外野牆面已漆上中職及球團建議的深灰色，也將在場邊溝蓋上方加鋪透空橡膠軟墊及人工草皮，同時順平紅土側高度，保護球員安全。

副市長沈慧虹則指出，相關單位昨天已先到棒球場勘查，有關球團跟總教練的指教，市府會非常用心改進，球員是市府最需要保護的對象，她也希望市政建設不要被拿來作為選舉抹黑的資料庫，不要抹煞為建設努力的人。