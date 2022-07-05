城鄉局指出，五股試辦計畫是新北市具體將SDGs運用在空間改造重大政策的指標案例。（李奇叡攝）

新北市府2019年9月起，著手整頓佔地170公頃的「五股垃圾山」，歷時兩年順利翻轉，執行過程也被拍成紀錄片《改變的勇氣》，並擬定今於板橋435藝文特區的枋橋大劇院首映，不過因播放設備出現問題，影片最後沒有播出，直接進行映後座談。

新北城鄉局指出，從「五股垃圾山」變成「五股夏綠地」，解決了環安、公安、治安等相關問題，不再有塵土飛揚及廢棄物堆置，全區環境品質明顯提升，從紀錄片中可以看到市府團隊和廠商從磨合、溝通到合作，共同翻轉的過程。

城鄉局指出，五股試辦計畫是新北市具體將SDGs運用在空間改造重大政策的指標案例，透過跨機關平台整合，將生態保育、智慧韌性城鄉的概念導入，以永續的角度，成功將一個近30年來的城市毒瘤，翻轉成為全台亮眼的「五股夏綠地」。

侯友宜說，五股的改變不只要靠市府努力，最要感謝的是在地的廠家和0地主，願意與市府共同合作，翻轉環境，重新翻轉，「改變需要勇氣，被改變更需要勇氣！」

侯友宜表示，市府團隊與在地廠家會持續共同合作，將五股夏綠地打造為綠色創意園區。廠家代表宏國意實業公司總經理陳少洋以及大昶公司董事長黃金維則說，仰賴市府協助，後續將繼續促進永續經營。

荒野保護協會榮譽理事長劉月梅及藍天綠水規劃顧問工作室負責人林育慈也說，從環境保育及韌性城市發展的角度，五股試辦計畫是全台環境永續發展和公私協力領域，非常具代表性及指標性的案例，要肯定市府團隊整治五股環境的堅持和魄力，並期待夏綠地永續發展成為一個綠色園區。