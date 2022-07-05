嘉義公園「尿尿小童」恢復本色。（廖素慧攝）

承載嘉義人共同記憶的百年嘉義公園，市府以「修舊如舊」改善尿尿小童、太空城堡遊戲場、入口噴水池、小西湖景觀及鳥籠等景點及設施，預定7月15日啟用，而設立於1930年代的「尿尿小童」恢復原本身材及銅色樣貌。

「尿尿小童」設立於嘉義公園正門入口左側，身高88公分，數十年來被塗了7、8層漆，有青銅色、紅色、白色、綠色，一層又一層的塗料讓他長成豐腴的綠色小巨人，1980年代還曾因噴水系統阻塞，水壓造成雕像裂開。

市府建設處表示，尿尿小童在不同年代被塗上不同顏色油漆、補土，歷經數次塗層整修逐漸失去原貌，此次進行嘉義公園改善工程，經專家學者調研後建議將尿尿小童修復回原來的古銅色樣貌，找回他原形。

因而今年初委託雲林科技大學文資維護系修復專家泰納沃克及修復師張志鵬，展開修復，已完成細部整理，恢復原本的銅色。

張志鵬形容這次整修尿尿小童恢復原貌，依工序循序漸進移除7、8層的塗層，最厚的塗層約有4、5公分，好像替尿尿小童成功「鏟肉」約2公斤，最後塗上銅質專用保護層、保護蠟，終於回復他原來樣子。

市府建設處長田長沛表示，嘉義公園是百年來嘉義人最常使用的休閒遊樂的公共場域，市府以「百年地景嘉義遊園地」為核心想法，修舊如舊，尿尿小童、太空城堡遊戲場、入口噴水池、小西湖景觀及鳥籠已完工，7月15日將啟用，孔廟後側兒童遊園地也將陸續完工。