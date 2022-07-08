臺北市副市長黃珊珊考察市場違反行政中立方興未艾，先是偕同市府官員夾帶民眾黨參選人黃瀞瑩、陳思宇等，後以「母雞帶小雞」的掃街型態，面對輿論卻仍堅忍不辭，反行政中立只為破解首都選舉目前「納許均衡」困境。

「納許均衡」源自賽局理論，直指兩個以上參與者的非合作賽局（Non-cooperative game）中，參與者都知道各自均衡策略的情況下，無人可以改變自身策略獲得利多；如今黃珊珊企圖「寄生市府」獲取行政資源，反觀藍綠皆無主場優勢，突圍「納許均衡」成為首要考量，誰還在乎行政中立。

黃珊珊先是拒絕備詢北市議會「北市府違反行政中立」專案報告，移至臨時大會進行報告以求充足準備，卻將福華、榮華市場視察行程說成「瞭解民情」，副市長辦公室登錄為不公開行程，竟被市場門口的歡迎文宣公開洩密；民眾黨候選人也彷彿心電感應，紛紛穿上競選背心掃街拜票，面對年底藍綠首都市長之爭的既有結構，橘中帶白的黃珊珊若披「無黨籍」參選，完全顯露突圍「納許均衡」的勝選野心。

臺北市長柯文哲日前出席民眾黨2022地方選舉共同政見記者會，回應黃珊珊延至8月才辭副市長的參選傳聞，表明對於今年選戰的局勢感到危險，甚至公開承認這是另一選戰打法，難怪可以明目張膽違反行政中立；柯Ｐ甚至坦言選舉費用偏高成為政治敗壞的主因之一，等同默許黃的另類策略，以實務層面的考量就是做好市政，「寄生市府」又能輕易獲取曝光機會，難怪違反行政中立也在所不惜。

黃珊珊對於是否參選仍三緘其口，還以「語帶曖昧強調只衷心於親民黨」的話術，企圖攏絡藍營本土派議員及青年軍外，並意圖以「無黨籍」身分出戰拉攏中間與淺綠選民，這種做法就看出「策反」與「借殼」的雙重策略；加上自己「寄生」副市長的身份持續參選，目的就是為了超綠趕藍，也在自己的感恩餐會表明母雞身份，提醒幕僚戴好鋼盔也是暗喻「硬幹到底」。

黃珊珊違反行政中立已是不爭事實，為了突破「納許均衡」的勝選考量，寄生市府也在所不惜，卻讓北市府機關淪為選舉機器外，也為柯文哲再增添一起運用「濫用行政資源」的污名。

（作者為新聞研究所博士班學生）