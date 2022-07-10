新竹市黑蝙蝠中隊文物陳列館為全台唯一針對新竹空軍重要特勤部隊「黑蝙蝠中隊」所設立的軍事文物陳列館，市府積極爭取中央經費將再投入1900萬元，9月啟動優化館舍內外空間整建工程，預計明年重新啟用。

文化局說明，黑蝙蝠中隊文物陳列館在東大飛行公園旁，2018年市府完成東大飛行公園環境改善及設施升級，以航線、星空、跑道為意象，將黑蝙蝠中隊歷史透過7大藝術裝置融入城市地景。

此次館舍升級計畫從202年底啟動規畫，預計今年9月工程發包，將進一步以「飛行」與「黑蝙蝠中隊」相關元素，串連館舍內外並提升整體環境，讓博物館不再侷限於室內。

文化局指出，工程將優化館內設施、展覽空間、典藏空間及戶外景觀，透過硬體環境升級，同步提升軟硬體機能，讓展覽形式更多元，也使博物館之展示、教育、典藏及公共服務等功能更加完善，打造更親民友善的場域，成為民眾認識城市歷史與感受設計美學的休閒空間。

文化局長張馨之表示，黑蝙蝠中隊文物陳列館除了展示「黑蝙蝠中隊」完整文史紀錄，所在地也是當年黑蝙蝠中隊營區的原址。館舍外型參考美軍顧問團宿舍形貌建造，2009年開館後即受到民眾喜愛，市府每年也會在此舉辦隊慶，向隊員表達敬意。