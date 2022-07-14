新竹市府8年投10億元推「治水三支箭」，民眾黨14日批評，雨水下水道建置緩慢，雨後地下道積水不退，猶如「水上樂園」，市府大內宣直接破功。市府回應，已多管齊下推展治水工程，即便積水皆於雨停後30分鐘消退，強調治水策略正確、排水發揮作用。

民眾黨新竹市議員李國璋和新竹市長參選人高虹安14日在記者會上，批評市府雨水下水道建置緩慢，8年投入10億元推動「治水三支箭」，主打地下道獲改善，然而6月29日大雨後，包含全中興、光復、太原、東大、竹蓮等5處地下道淹水超過30公分。

高虹安指出，其中全中興地下道甚至積水104公分，2小時後水才退，民眾只能自嘲猶如路上划水，並指新竹市治水面臨雨水下水道建設工程延遲，以及未落實下水道檢查清疏工作2大問題。

高虹安說，目前雨水下水道實施率僅65.27％，清淤也未依下水道普查結果進行，明顯資源錯置，她也提出「海綿城市」概念，如人行環境改善、建築綠屋頂、雨水抽水站自動化，強調並非只提問題，也提出解決方向。

對此，市府祕書楊汶璇回應，市府啟動「治水三支箭」，更重啟2個10多年未曾重新檢討過的治水計畫，包含雨水下水道在內，多管齊下推展治水工程，且雨水下水道整體建置率至今為73.26％，而非高所說的65.27％，強調市民需要的是實質治水建設，而非政治口水。

市府工務處也說明，治水三支箭建置區域排水、動力抽水、智慧防汛系統等，過去每逢大雨必淹的東門大排（東門城護城河）、竹蓮街與南大路口等處，都經過系統性改善、發揮排水功能。

針對治水問題，曾任副市長的民進黨市長參選人沈慧虹也表示，雨水下水道建置率今年已提升至73.26％，高引用舊資料，不知是對市政不熟悉，還是刻意抹黑？她也強調6月29日短時強降雨，積水半小時內就完全排除，反嗆高沒住在新竹，也不做功課。