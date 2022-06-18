恩恩案延燒至今，新北市府很詭異的是，好像讓新北消防局單挑整個民進黨的媒體側翼，這說難聽點，不是要公務員去送死嗎？侯市府「府本部」的政務官應該要跳下來了，讓消防局的弟兄專心打火，讓政務官來處理政治攻防。

侯友宜向來標榜「尊重專業」，但現在恩恩案的專業已經不是消防、衛生，而是要如何抵擋民進黨的扭曲事實、見縫插針。要參選議員的卓冠廷公布衛生所分機號碼，導致第一線分機被打爆，如果需要醫療資源的民眾因此打不進來，卓冠廷負得起責任？

民進黨議員張志豪指控侯友宜說有「錄音檔」全是欺騙，結果周玉蔻公布外洩的錄音檔，剛好打臉張志豪在說謊。至於周玉蔻說「衛生局沒有人值班，沒有人接電話」，否定4月14日當天執行一萬多人疫調的衛生局人員努力，這也很明顯是造謠了。

但重點不在民進黨或其側翼有多可惡，而在侯友宜團隊有沒有能力抵擋民進黨的「可惡」，像柯文哲捍衛基層公務員那樣。社會也都在看，侯友宜是可以為台灣承擔更大的責任，或者一位很好的行政首長，就是他的能力極限？

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