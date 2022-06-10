中和男童恩恩事件持續延燒，越來越多綠營議員跳出來「爆料」，新北市副市長劉和然說，這次事件本質是要讓恩恩爸爸了解事件真相，且4月20日以後中央修改送醫指引，不少人拿現在情況與當時混為一談，對於莫名指控送交司法單位，就是透過第三方公正單位調查，能讓恩恩爸了解全貌，對於部分人士為選舉炒作，對基層同仁真的很不公平。

劉和然指出，這段時間恩恩爸利用各種管道，表達很想了解送醫過程，有人問4月14日新北一天只有確診300多例，醫護人力怎麼會這麼忙，但當時防疫居隔政策沒有放寬，還要擴大匡列、擴大隔離，當時新北居家隔離有1萬多人， 且要誠實疫調、公布足跡。

劉和然說，新北不管是八通譯文，按照規定都已經讓恩恩爸全部了解。這段時間討論逐漸模糊，為何4月20日送醫指引會改變，就是恩恩是全國第一例兒童新冠肺炎腦幹腦炎，中央事後邀集兒科醫師討論，才有相關改變指引。

劉和然說，對於一些無端莫名指控，新北正式提出司法告訴，就是希望將橫向聯繫資料交給公正第三方， 讓事件回歸本質，讓恩恩爸了解全貌。

至於有綠營議員指控是新北市府當時的SOP，讓119不能跳過衛生局，才導致就醫延誤。消防局長黃德清說，4月中旬確診跟居隔政策沒有放寬，119送醫都是根據中央「居家隔離檢疫或自主健康管理者接受醫療照護時之感染管理措施」與「消防機關因應嚴重特殊傳染性肺炎第三級疫情警戒救護應變指引」，事後中央因為恩恩事件中央才修改指引。