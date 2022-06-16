屏東16日新增確診3032例，縣府稍早宣布，因應5至17歲第一劑疫苗施打率達9成，並考量疫情長期衝擊民生經濟，許多家長無法兼顧孩子課業與工作，因此決定維持實體教學至期末，但有疑慮的家長可為孩子請防疫假採遠距教學，不影響出勤紀錄及評量成績，至於期末考未能到校者，可改多元評量或線上考試。

「儘管疫情仍嚴竣，但還是必須生活如常」，縣府強調，為提升學童群體免疫力，縣府在2周內完成5至17歲第一劑疫苗接種，施打率已達9成，目前6至11歲莫德納疫苗第二劑校園施打作業也已展開，預計17日完成，緊接著5至11歲BNT兒童疫苗校園施打也會在27至30日進行。

縣府進一步指出，先前暫停實體教學時，縣府雖啟動遠距教學，但仍接到許多家長反映視訊學習無法讓孩子專心上課，成效打折扣，且孩子無法和同儕互動學習，影響身心發展，更重要的是，有不少家長必須工作維持家庭生計，無法在家看顧孩子的學習狀況，即使有長輩或親友協助照顧，仍無法達到學習目標。

為此，縣府在彙整各方意見審慎評估後，決定繼續維持實體教學，減輕家長的負擔。縣府強調，已要求校方務必落實防疫措施，學童戴好口罩、勤洗手，家長如果擔憂孩子到校上課有染疫風險，可以請防疫假採遠距教學，不影響出勤紀錄及成績。

此外，由於各校23至30日為期末定期評量周，縣府也請學校妥適安排評量事宜，如果全班暫停實體課程，學校原規畫的定期評量方式（如紙筆測驗），因應學生停止到校有實施困難，得調整定期評量次數或改採多元評量，並對於部分居家線上學習學生的評量方式，請學校從寬認定。

縣府表示，若個別學生確診或居家隔離得於隔離期滿7天後，返校進行補考，而若家長擔心疫情仍持續請防疫假不到校，得改以多元評量或線上考試等彈性方式進行，至於30日學校結業式，則依各校規畫方式採實體辦理，或輔以線上同步視訊提供未到校學生參與。