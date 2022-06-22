新冠疫情衝擊全球，許多高職應屆畢業生在挑選科系時，將「後疫情趨勢」列入求學選擇。六月二十一日慈濟科技大學舉行111學年度四技甄試入選的面試，錄取標準不但採計統測成績、書面資料審查、現場實作或面試成績，還開放花蓮、台北、台中、高雄同步甄選面試，七月二日正式公告錄取正、備取名單。

本次甄試除了書面資料審查外，也包刮各系擬定的實作題目，像是護理系要求考生執行簡易傷口護理、洗手和戴脫口罩；醫學影像暨放射科學系，要求考生匯整X光書面資料，濃縮成10頁簡報。

醫放系考生參觀專業教室。(照片/慈濟科技大學提供)

花蓮高工在校成績維持前三名的黃品睿同學表示，自己喜歡實作課程，再加上績優獎學金的關係，讓他優先選擇醫學影像暨放射科學系，以考取醫事放射師國家執照為目標。

羅東高商吳文心同學表示，由於疫情關係，發現台灣的醫護比例失衡，連退休護理師也回到崗位幫忙。經過審慎思考後，還是決定讀護理，錄取後會全心投入課業，考取護理師執照，也能盡一份心力。

資管系考生家長參觀專業教室。(照片/慈濟科技大學提供)

除了實作題目外，再透過面試，了解學生的求學意願和事前準備，並以專業知識、學習態度、表達能力、學習動機及發展淺力來決定面試成績。

由於新冠肺炎疫情肆虐，也帶動了醫療照護產業的轉型，預防醫學、智慧健康管理、大數據分析等人力需求大增。花蓮四維高中畢業生林雨璇表示，選擇醫務暨健康管理系，剛好可以結合餐飲專長，再多涉獵不同年齡層的照護需求，就能和最近很夯的健康餐潮流做區隔，也打算多考取證照，讓自己有更多的異業結盟和就業選擇。

考生家長張國慶表示，新冠肺炎疫情導致許多行業停擺，才發現醫護相關工作是最穩定的。所以，鼓勵孩子來報考慈濟科技大學，取得國家證照。考生家長蘇惠雯（阿美族原住民），雖然信仰基督教，但是，宗教的本質就是愛，對慈濟辦學就是很放心，加上家裡長輩失智，所以，很支持孩子來讀護理。