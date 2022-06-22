距離111學測申請入學放榜已過一周，但第一志願台大如今傳出，有學生覺得無聊，抱著好玩心態重考學測，不但考上醫學系，連面試也都通過，引發學生熱議，有學生透露，系所得知此事後快要氣瘋了。

《Dcard》22日出現一篇「無聊重考台大醫學系」文章，一名台大醫學生詢問「聽說我們系今年出現一個想體驗面試快感，所以重考醫學系還過了面試」，想知道是否真有此事，因為自己身邊的人都沒聽說。

文章立刻引發熱烈討論，不少台大學子紛紛在底下留言：「知道當事人，聽說系方氣到發抖」、「這操作也太神了」、「他超神的，我記得面試完還寫了一篇心得在fb上，原po努力找應該找得到」、「問不到的話會不會是你太邊」、「我還沒特別挖就有聽說了」、「早就不是秘密，放榜前院內就知道了」、「是真的，在學重考上台大醫」、「這樣不就有人衰小落榜了」，但也有人力挺：「人家都照規則走，憑什麼被公審」、「還面試給0分，是不是落榜的親友團」、「台大醫又沒多少人，系所自己給過現在才在哭？」

此外，有網友也貼出當事學生的現實動態，該學生表示當天放榜就有人舉報，但系方也不能怎樣，只能要求自己不能亂說話導致「炎上」，並有兩個選擇，一個是放棄資格，另一個則是重新入學、提編，但學業成績必須達標。