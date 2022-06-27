不少人都希望能考上理想大學或系所，以便畢業後找份好工作，一名網友表示，朋友弟弟是以地方為校名的大學文組畢業，碩士班又考上台大社工所，看到對方走路都有風，好奇問，「碩士班考到台大到底有多開心？」沒想到一票網友看到社工所卻搖頭，「他只會高興2年，我保證後面40年他都在哭」。

原PO近日於PTT八卦板指出，朋友的弟弟是知名地名大學文組畢業，碩士班又考上台大社工所，整個人意氣風發，走路都有風，身邊的親友誇讚不已，令他忍不住說，「考上台大整個人都鍍金了，碩士班考到台大到底有多開心？」

貼文曝光，網友紛紛吐槽，「文組社工？還不如唸私校理工碩」、「社工不去考國考，考到台大幹嘛？」、「社工到台大沒什麼用」、「考台大社工不如考國考就好」、「台大社工碩班畢業，出來還是考國考」、「他只會高興2年，我保證後面40年他都在哭」、「自嗨2年，畢業照樣低薪」、「出來一樣考國考，到補習班報到」。

留言中也有人持反意見，「其實畢業後工作滿廣的」、「念社工很偉大好嗎？別瞧不起社工」、「現在社工出來的都滿吃香的」、「出社會找工作也超開心的好嗎？出路很廣」。