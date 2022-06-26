一名男網友表示，近日和曖昧的女生到牛排館用餐，席間女生去洗手間，餐點也剛好上桌，他自認貼心地幫對方把鐵板上的蛋攪碎，豈知對方回座看到自己的蛋被攪碎，一句話也不說地把牛排吃完，轉身就離去，令他不解地說，「幫對方把蛋攪碎不是貼心舉動嗎？我這樣還有機會嗎？」貼文曝光，網友一面倒搖頭嘆，「『玩蛋』直接完蛋」。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，和曖昧對象到牛排館吃晚餐，女生去洗手間的同時，餐點剛好上桌，他幫對方把鐵板上的蛋攪碎，當女生再回到座位上，看到自己的被男方蛋攪碎的模樣後，氣得不發一語，過程中不論原PO怎搭話，女生都不願說話，吃飽了轉身就直接離去。

留下原PO錯愕地一人在座位上，他自認幫女生翻蛋是貼心舉動，疑惑地說，「所以女生是感動地說不出話來嗎？我這樣還有沒有機會？」

情境曝光，引發網友熱議，「『玩蛋』直接完蛋，誰要是破壞我的蛋，我就跟他拚命」、「她應該是開心著回家了，只花一個蛋的時間，看清一個人」、「結果就是和你弄的蛋一樣，散了」、「你太自作主張了，你只會以你的角度來思考事情，沒有照顧到對方的感受」、「果然吃牛排可以看清一個人」。