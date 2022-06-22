今年大學分科測驗7月11日、12日舉行，教育部長潘文忠今表示，將讓確診的輕症及無症狀考生在獨立試場應考，至於無法參加考試的中、重症考生，也會輔導他們入學，但他們無法進入高競爭科系。大考中心本周五會公步分科測驗的應考防疫規定，之後不會再辦補考。

教育部今天舉行部務會報，會前他接受媒體採訪時表示，分科測驗是今年升大學的最後一個管道，面對疫情，教育部和大考中心提出讓確診輕症及無症狀考生應考的計畫，上周已獲指揮中心核定通過。

潘文忠說，確診的輕症及無狀考生，必須以符合防疫規定的交通方式到考場，同時進入獨立考場應考，大考中心會在考前兩周，也就是本周五公布詳細的防疫應考規定。

今年國中教育會考有補考，參加補考的考生以外加名額錄取，大學分科測驗會不會比照辦理？潘文忠說，分科測驗成績是分發入學的重要依據，而且醫學系、牙醫系、中醫系及師資公費生，也都無法以外加名額方式錄取，因此今年分科測驗不會有補考。

無法參加分科測驗的確診中、重症考生怎麼辦？潘文忠表示，教育部會和招聯會討論，協助無法參加分科測驗的考生升學，但他們無法進入高競爭的科系。他說，參加分科測驗的考生都是年輕人，而且幾乎都打過疫苗，即使確診，主要也是輕症或無症狀，產生中、重症的人應該很少。