儘管美國總統拜登已經宣布不會往烏克蘭部署美軍，但據《紐約時報》報導，美中央情報局（Central Intelligence Agency, CIA）特工在戰爭開始之初就已經在烏克蘭境內秘密行動，其他西方國家的情報機構也都有情報官員正在活動中，主要為烏克蘭軍隊提供訓練以及蒐集和提供情報及其他技術援助等，但由於CIA探員的專業是游擊和反游擊，仍無法訓練正規戰爭所需，這也是烏軍最缺乏的部分。

拜登在2月撤出在烏克蘭的150名軍事教官，但自那時起，CIA的探員就留在當地或自由進出烏克蘭蒐集和分享情報，除此之外，他們也在德、法、英的軍事基地為烏軍提供軍事培訓，和管理援烏武器的裝備流動，例如在轉移裝備時，他們可以警示運送車隊是否受到威脅。

根據不具名官員表示，這些探員不在烏軍前線，而是從該國其他地區利用加密通信遠程提供建議，他們隱身在後勤、訓練和情報支持的工作是有形的。烏軍軍官也對美國提供的情報表示讚賞，他們可以用盟國提供的平板上調用情報，來瞄準或攻擊俄軍。

雖然美國政府不會承認這些探員在烏克蘭或其他國家的行動，但其他國家和俄羅斯都知道這些探員存在。前國防情報局副局長懷斯（Douglas H. Wise）表示，烏克蘭目前最需要的是戰場上的的軍事訓練，例如高機動火箭炮和其他尖端武器等，CIA根本無法訓練烏軍使用HIMARS等武器。

也有官員表示，美國需要加強一線急救培訓，並就如何建立中級流動醫院網路提供建議，以穩定傷員情況和運送。這名官員指出，烏軍每天損失100名士兵，他們正在失去很多有經驗的戰士，而這些久經沙場和訓練有素的部隊的損失是烏軍目前面臨的嚴重問題之一。