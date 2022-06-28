憂黃珊珊打平蔣萬安讓綠營得利？ 趙少康：現在投票會贏15%｜中時新聞網

年底九合一選戰即將到來，各政黨對「首都之戰」摩拳擦掌，根據TVBS民調中心昨（27）日公布的台北市長選舉支持度民調結果，國民黨參選人蔣萬安為39%，台北市副市長黃珊珊增至24%，衛福部長陳時中則是降至18%，蔣萬安和黃珊珊的差距為15個百分點。藥師林士峰指出，若黃珊珊民調真的起來，讓三腳督成形，「陳時中越容易撿到，循當年阿扁入主台北市的模式」。

林士峰今（28）日在臉書表示，根據現在的民調來看，若是黃珊珊急起直追，讓三腳督成形，就會導致反民進黨的勢力無法棄保。因此當蔣萬安、黃珊珊及陳時中三人民調越接近的時候，「陳時中越容易撿到，循當年阿扁入主台北市的模式」。此篇文章一發出，立刻引起網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友紛紛留言表示「塔綠班操作選舉可是很厲害唷」、「貌似當年捧柯再打柯？之前朱立倫、韓國瑜都是同一路數，綠色沒招了嗎？」、「從民調看來就是棄保效應發生了，改變成真，棄中保珊正在發生」、「他們很會苦肉計！」、「打趴民進黨，讓黃珊珊吸綠票才是最好的戰略，大家一起參加討厭民進黨」。