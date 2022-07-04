年底九合一選戰登場，除了縣市首長競爭激烈，議員選戰也備受關注，台北市士林北投區議員席次雖然只有12席，仍然有5個政黨超過19人參選。根據最新數據指出，現在該區網路聲量最高的，不是曾擔任北市府副發言人的「學姊」黃瀞瑩，或是前外交官「護國胖犬」劉仕傑，而是現任新黨議員侯漢廷。

根據TPOC台灣議題研究中心《QuickseeK快析輿情資料庫》統計數字，5月1日至6月底這兩個月期間，侯漢廷網路總聲量數16627，遠遠超過聲量數8613、排名第二的黃瀞瑩。統計數據分析侯漢廷的網路聲量「多數來自臉書」，因侯漢廷會分享市政相關議題，也會分析國內政治以及國際關係，所以網路聲量成為第一。

至於排名第二的黃瀞瑩，粉絲專頁多數偏向市政宣傳與個人掃街行程記錄，但可能因為今年初她「大菊為重」的疑似失言遭到抨擊，導致聲量跌幅較多，不過，TPOC台灣議題研究中心分析，未來到了選戰關鍵期，黃瀞瑩可能會與身兼台灣民眾黨主席的市長柯文哲及副市長黃珊珊聯合造勢，網路聲量勢必再度看漲。由於其他人的網路聲量比起侯漢廷顯得較為落後，若是在選舉最後衝刺階段，恐需著重網路區塊經營。