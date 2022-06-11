暑假將至，考量學子都有到補習班或課照中心等需求，教育部今(11)日表示，行政院協調指揮中心，針對高中以下階段的補習班與課照中心配發共118萬劑快篩，並將於13日起向全國配發。

教育部說明，本次配發對象為全國1萬7514家核准立案，且招收高級中等以下教育階段學生之補習班及課照中心。配發原則以其學生及教職員工人數規模設算，以40劑至200劑作為一次性配發，全國共配發約118萬劑，作為暑期防疫備用資源。

教育部提到，考量暑期將近，為加速領用時程，本次公費快篩試劑將自6月13日起，以物流陸續寄送至各縣市40所配發據點學校，領取時間為6月15日至7月15日，以學校上班日為原則，再由補習班及課照中心負責人或指派專人（持有委託書），依教育部所核配之快篩試劑數量，持立案證書影本及身分證明文件，到配發據點學校領取。

至於分配數量方面，教育部指出，小型補習班為每家40劑，中型補習班每家80劑，大型補習班每家160劑，超大型補習班則每家200劑。如位處偏遠地區、或距離配發據點學校遙遠，不方便親領之補習班與課照中心，將協助直接寄送。

教育部呼籲，本次配發為一次性防疫備用物資，請補習班及課照中心記錄領取快篩試劑人員與數量，並撙節使用。