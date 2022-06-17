緯創資通（3231）於17日股東常會中通，通過承認2021年度營業報告書暨財務報表，亦通過去年度盈分配案，將配發每股現金股利2.2元，以當日收盤價28.95元估算，現金殖利率約7.6％。預計於7月29日發放，總額達近62.58億元，除息基準日為7月12日、除息交易日為7月6日。

董事長林憲銘表示，此回配發的每股現金股利雖與前一年度相當，不過配息率58.5％、較往動輒達七、八成以上低，但皆仍維持在不低於同業水準的範圍、甚至高一些。因應最近大環境變局帶來的不確定性，及最近美國聯準會（Fed）升息，資金成本將更為重要，為考量未來一、兩年在資金上的需求，保留較多的現金以維持因應變局的能力。

至於每年提請於股東會中決議的現金增資案，也是為因應在年度之中若突有營運重大資金需求所用，做為保持彈性的工具。但過往幾年也都是通過後備而未用，多以營運之盈餘來支應成長需求。