聯發科今天除息，股價表現疲弱，早盤達新台幣699元，下挫35元，面臨貼息窘境。

聯發科去年獲利創新高，每股純益70.56元，每股配發57.00082799元現金股利，另以資本公積每股配發16.00023241元現金，合計每股配發73.0010604元現金，總金額達1167.32億元，預計7月21日發放。據證交所估計，聯發科除息影響大盤指數約37.87點。

外資在22日聯發科除息前夕賣超6454張，投信與自營商分別買超逾1000張，呈土洋法人對作局面。隨著大盤重挫380.89點，滑落至15347.75點，創波段新低，聯發科股價重挫61元，收在807元。

聯發科今天股價震盪走低，早盤達699元，下跌35元，面臨貼息窘境。聯發科先前對長期展望依然樂觀，預期營運成長將會高於全球半導體業平均成長率，期待未來3年營收年複合成長率可達15%。（編輯：楊蘭軒）1110623